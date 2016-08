Dia das mães esta próximo

Quando o dia das mães chega os filhos logo vão pensando como podem surpreende-las:

Algumas pessoas até apostam que uma boa grana em presente da moda consegue arrancar um sorriso, mas o dinheiro não conta sempre, aposte na felicidade.

Mães são sentimentais e gostam de muitas coisas

Você pode Escrever um poema

Segundo uma das mães entrevistada: “Não há nada mais precioso do que quando as filhas são criativas e demonstram isso no papel, O legal é que não precisa nem ser uma data especial para ganhar presentes como esse.

Uma apresentação só para ela

Este é mais fácil quando você não é adulto, afinal tudo fica mais bonito e fofo quando somos pequenos, agora se você tem irmão, pode treina-los uma musica ou uma dança e vocês farão a equipe do show, que sua mãe pode amar

Risadas e um dia doce

Companhia e atenção são um presente incrível para as mães e ganhou em disparado na nossa pesquisa, você tirar um tempo para ficar só com sua mãe e curtir ela será uma presente incrível e sem preço algum.

Envie uma carta de verdade





Gestos ganham o coração das mães, não tem jeito. Escreva uma carta a mão, coloque no envelope, selo e correio, a surpresa de receber uma carta mesmo você estando próximo dela demonstrará todo carinho e cuidado.

Desenhe

Papel caneta e gesto, aqui você pode fazer um pintura, uma arte, uma caixinha, uma embalagem, a criatividade não precisa ter limite, o que vai contar é o tempo que você vai dedicar para fazer algo especial, isso fica muito claro no presente quando ele é feito com amor e acredite, as mães conseguem com certeza sentir isso.

Prepare uma refeição com amor

As mães costumam cozinha para gente, e porque não você cozinha para elas? pensar no cardapio, no horário na reunião e na forma de servir será um presente que ela vai adorar com certeza, é uma forma de retribuir tudo que ela tem feito por você de um jeito simples e cheio de boas intenções. Vale uma parte da comida pronta se você não for tão bom na cozinha.

Já nos antecipamos e desejamos a todas as mães um dia incrível cheio de sentimento e amor. Vocês merecem.