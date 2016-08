SAÚDE – COISAS SURPREENDENTES PÓS GRAVIDEZ

No post de hoje trouxemos 8 coisas surpreendentes que acontecem após a gravidez, e que talvez você ainda não saiba

As mamães estão sempre tão focadas na chegada do bebê, que nem sequer pensou sobre o que vem a seguir. Aqui nós colocamos um olhar sobre a realidade na práticas pós-parto das mamães



Claro, você sabe o que fazer – você já leu sobre isso mil vezes e eu vi uma história bebê. O seu médico lhe diz para empurrar, e em seguida, o seu novo bebê está em seus braços. Mas do que, estamos falando então? O próximo capítulo da experiência pós nascimento – coisas que até mesmo os melhores da mamãe não contam. Atenção: Alguns acham que o assunto é um pouco, hum, bruto. Mas valerá totalmente vale a pena quando você está segurando seu bebê.

Ataques do bebê e o nervosismo das mamãe

Não se surpreenda se você se sentir muito nervosa após o nascimento. “A maioria das mulheres vai experimentar todo corpo tremendo após o nascimento,” segundo o médico Dr. Michele Hakakha, MD, autor de Esperando 411: respostas claras e Informações inteligentes para gravidez. Isso é normal, e provavelmente não tem nada a ver com ser frio. Pelo contrário, “os tremores são produzidos a partir das alterações hormonais que ocorrem imediatamente após o nascimento.” Eles também poderiam ser uma reação à anestesia ou a liberação de endorfinas. Não se preocupe Mamãe; que eles vão depois de alguns minutos ou, no máximo, algumas horas.

Pontadas no pé da barriga da Mãe que acabou de ter seu bebê são normais.

Você provavelmente já ouviu falar que a episiotomia não é um procedimento de rotina, mas a verdade é que, mesmo se o médico não faz corte algum, você pode precisar de alguns pontos (sorry!) Como a uma pequena ruptura vaginal é também bastante comum, especialmente para as mamães de primeira viagem. A boa notícia é que se você optou por uma epidural, é provável que rasgar ou incisão (ou os pontos) não vai se sentir. Mas se o nascimento não será medicado, seu obstetra ou parteira irá dar-lhe uma injeção para anestesiar a área em primeiro lugar. (Sim, nós dissemos um tiro. Lá em baixo.) “Não adoçar a verdade que dói”, Desculpem mamães, mas queremos prepará-las, assim vocês estarão muito mais confiantes.

Seu bebê pode não estar interessado em amamentação, não fique triste mamãe

Você provavelmente já ouviu falar que é importante para amamentar o mais rapidamente possível após o nascimento para iniciar um início da lactação. Isso é verdade, mas não se surpreenda se o bebê não está interessado em alimentação imediatamente. “A maioria dos bebês não costumam querer comer por 15 a 30 minutos após o parto“. Portanto, não empurre para amamentar “Durante este tempo, o contato pele a pele é muito importante para ajudar a iniciar a ligação para o bebê e a mamãe então, aproveitar este momento para olhar, cheirar e sentir é ótimo também.

A mãe pode se sentir como um saco de pancadas.



Você acha que as pessoas gostavam de tocar sua barriga de grávida? Espere por médicos e enfermeiros ter em suas mãos o seu cão após o parto. “Após o parto, o útero tem que diminuir o tamanho de um grande para o tamanho de um melão. A oxitocina ajuda a este processo, fazendo com que as contrações uterinas – Não, não está feito com ele – mas o seu médico ou parteira pode também tentar ajudar ao longo de um pouco. Os médicos vão massagear o útero da mamãe para ajudar a encolher. E sua enfermeira colocar pressão sobre a barriga e massagem a cada 15 minutos durante as primeiras duas horas após o parto. Isso pode ser muito doloroso, especialmente se você não tiver um epidural. Mas é importante!

Haverá sangue

Você já sabe que o trabalho é um esforço confuso, no dia após o parto, é normal sentir grandes quantidades de sangramento, sentada ou deitada por um tempo, e um fluxo que pode ocorrer durante a amamentação. Também é normal que gastar alguns grandes coágulos nas 24 horas após o parto. (Mas se você estiver passando coágulos que são maiores do que um alperce, ou a cada hora, fale com o médico) Você vai continuar a sangrar – a uma taxa decrescente, similar a um período – por cerca de 5 ou 6 semanas após o parto, fique calma mamãe, incomoda um pouquinho mas é normal.

Algumas partes podem inchar.

Podem acontecer algumas mudanças vaginais e na sua região inferior. Mas você pode ser surpreendido quanto você pode inchar lá em baixo – especialmente se empurrado por um longo tempo. “Isso pode ser alarmante – os lábios pode triplicar seu tamanho, é muito mais comum em novas mamães do que as mães de 2 ou 3 filhos. Os blocos de gelo são seu amigo. Eles ajudam dormentes qualquer desconforto e inchaço out (que é temporário) para baixo.

Exercícios para Mamães após o parto

Infelizmente não existem milagres, e as mamães não saem do parto com uma barriga como antes, por isso assim que seu médico liberar é importante que você faça algum exercício, a pele que esticou precisa ser comprimida novamente, e você terá que ajudá-la. Não volte toda a sua atenção para o bebê e esqueça de você quanto mais demorar mais complicado pode ser. O projeto mamãe Sarada, exercícios para mamães funciona, e ja ajuda mães que acabaram de ter seus bebês e estão sem tempo para cuidar de si.

Esperamos ter ajudado e que você possa ter um pós parto tranquilo e esteja preparada.