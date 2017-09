Frases da Conquista Baixar Grátis o resumo.

20Esta todo mundo falando sobre O livro Frases da Conquista, e claro que eu não ia deixar de fazer um post completo aqui para as minhas leitoras queridas, ainda mais sobre um MATERIAL de TANTO SUCESSO.

Sobre a amostra grátis que muitas meninas me pediram eu escrevi uma atualização no final do post, explicando sobre o link.

O post tem informações atualizadas no final sobre o Livro Frases da Conquista Baixar

Vou contar os mitos sobre conquista e o que tem no Livro Frases da Conquista. Sabia que quando falamos de interesse de um homem por uma mulher 95% esta relacionado a conversa, e só (pasmem) só 5% relacionado a aparência física? Agora quer saber de onde vem uma teoria destas que faz muito sentido?

Para resumir vou contar a história da Thais (autora do livro) Conheci a Thais Ortins, ela trabalhou em um consultório de hipnose e me abriu os olhos quando me disse que depois de tratar vários clientes com hipnose profunda usando frases estratégicas eram capaz de tirar um paciente de uma depressão profunda para um estado de felicidade.

Muito esperta a Thais Ortins conseguiu aplicar isto nos relacionamentos, pesquisou a fundo e testou algumas frases que são responsáveis por desencadear processos químicos no cérebro humano, assim liberam sentimentos como felicidade, satisfação, prazer, atração e até mesmo o AMOR! E com isso começou a chover pretendentes para ela!

Eu pensei? UAU! eu preciso conhecer e testar isso! E foi isso que fiz para escrever este post.

A primeira impressão é de que isso é ridículo, e de que não faz sentido algum frases serem responsáveis por uma conquista. Eu também tive esse sentimento. Mas quem consegue ver além como a Thais Ortins, entende como o cérebro funciona e reage.

Ela sim pode ensinar o caminho para mulheres como nós, que estão perdidas na conquista, cansada de levar foras, ou sempre gostar “dos caras errados” possamos mudar nossa situação, e realmente entrar no comando com as Frases da Conquista.

Bom agora que você ja sabe o porque eu fui atras de soluções e como a Thais Chegou nesta conclusão sobre as frases e a conquista, vou explicar como funciona o Frases da Conquista.

A Thais Ortins atende mulheres com objetivo de ajudá-las justamente com esta dificuldade da conquista, mas decidiu desenvolver um e-book para alcançar mais pessoas e poder ajudar muito mais mulheres de uma só vez. (eu sou uma delas)

O ebook é um livro online que a gente adquire e tem acesso a ele eternamente, além de poder imprimir se preferir. O guia passo a passo do ebook contém frases que alguns especialistas nomearam como “Frases do Gatilho da Emoção”. Frases estas que foram cuidadosamente pesquisadas e testadas durante vários anos de estudos.

Porque o FRASES DA CONQUISTA FUNCIONA?

As frases da conquista agem profundamente na produção de emoção e parte do cérebro humano reage pelo estímulo emotivo que você queira provocar em alguma outra pessoa.

Se você ainda não esta convencida é porque esta prestes a entender que é possível deixar uma interrogação na cabeça do seu parceiro, é possível provocar curiosidade e o deixar inquieto, é possível fazer o “jogo” que ele não esta acostumado com uma mulher, assim você atrai toda atenção para você. A melhor parte é que você não vai se tornar outra pessoa e fingir alguma coisa, com as dicas vai conseguir ser exatamente quem você é, apenas potencializando seu poder feminino para conquista-lo.

O que tem no EBOOK (para diminuir sua curiosidade)

Frase do amor incondicional

Um dos relatos do vídeo (assista aqui) é que quando a Thais deu essa frase para a amiga, o ex da amiga dela se deu conta do quanto ainda amava ela e que não queria ficar separado dela.

Frase do Entusiasmo

Pode fazer você ter qualquer homem que você queira. Com a frase de entusiasmo, na hora da conquista ele vai ficar tão intrigado, que vai esquecer de tudo que está ao redor.

Frase da alma gêmea

Essa frase tem o incrível poder de fazer com que ele sinta e acredite com todas as suas forças que você é a alma gêmea dele. Ele não vai querer sair de perto de ti nunca!

Frase da Obediência

A mais famosa das frases, o objetivo é fazê-lo perceber que se sente muito completo com você. A partir daí ele passa a fazer tudo só para te ver feliz.

Frases de Atração Hipnótica

Transforma seu relacionamento morno em um relacionamento quente, uma simples frase capaz de deixá-lo louco por você.

E muito mais

E muito mais

Para entender o poder das frases é preciso ler o ebook, tem muito mais do que falamos aqui.

Assista o vídeo da Thais Ortins

MINHA OPINIÃO SOBRE O LIVRO DA CONQUISTA

Como eu disse no inicio, este livro foi responsável por fazer eu mudar a forma como eu via a conquista, por entender que eu posso conquistar o homem que eu quiser, me tornou mais auto confiante e feliz, eu recomendo que se você se identifica comigo: compre o livro, pode ser a única oportunidade de descobrir a maneira certa de conquistar o homem porque quem você se apaixonou, ou recuperar o seu relacionamento.

Vale muito a pena tentar! Se você fizer sempre tudo igual nada vai mudar, e a oportunidade de ser feliz pode passar.

Sem risco nenhum quanto ao pagamento, pois se achar que o livro não funcionou ou não gostar de alguma coisa é só pedir o seu dinheiro de volta em 30 dias (se precisar eu te ajudo a ter seu dinheiro de volta).

Atualização 2017 sobre o Livro Frases da Conquista Baixar

Meninas, o download do resumo estava disponível no link, mas a autora do Livro Thais Ortins, constatou que o resumo estava prejudicando a eficácia do método, pois para ter um resultado positivo você precisa entender o método do Livro Frases da Conquista Completo. Além de tirar suas dúvidas com a própria Thais Ortins. O que aconteceu é que as meninas liam a primeira frase e aplicavam, falando sem contexto e estratégia e claro dava errado. Por isso a amostra grátis não é mais disponibilizada. E isso na verdade é melhor para todo mundo.

Agora, se você quer acessar o livro completo e entender o método que já ajudou milhares de mulheres basta clicar aqui e ser feliz, afinal de contas o Livro Frases da Conquista te dá 30 dias de garantia, tempo suficiente para você ler tudo, aplicar e se não tiver resultado peça seu dinheiro de volta.